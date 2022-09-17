Раскрыт главный страх Шольца в конфликте на Украине
Шольц призвал избежать эскалации между НАТО и Россией
Берлин продолжит поддерживать Киев, в том числе и поставками оружия, но главная цель — не допустить эскалации между НАТО и Россией. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью для Deutschlandfunk.
"Мы поддержали Украину, мы будем это делать, мы делаем это в очень больших масштабах, а также с очень актуальным оружием, которое мы предоставляем. И в то же время наша цель остаётся — чтобы не было эскалации между Россией и НАТО", — сказал он.
По словам Шольца, решения о поставках на Украину вооружений должны принимать все партнёры сообща. Для западных стран актуален принцип: никаких действий в одиночку, добавил канцлер.
Лайф рассказывал, что украинский премьер Денис Шмыгаль призвал Германию выделить Киеву ещё больше оружия и финансовой помощи. В частности, он упомянул современные танки Leopard 2 и системы противовоздушной обороны IRIS-T. Вместе с тем в самой ФРГ уже открыто говорят, что её запасы оружия почти истощены из-за поставок Украине. Однако президент Незалежной Владимир Зеленский вспомнил о нацистском прошлом Германии из-за нехватки немецкого оружия.
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