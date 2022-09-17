Раскрыт главный страх Шольца в конфликте на Украине

Берлин продолжит поддерживать Киев, в том числе и поставками оружия, но главная цель — не допустить эскалации между НАТО и Россией. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью для Deutschlandfunk.

"Мы поддержали Украину, мы будем это делать, мы делаем это в очень больших масштабах, а также с очень актуальным оружием, которое мы предоставляем. И в то же время наша цель остаётся — чтобы не было эскалации между Россией и НАТО", — сказал он.