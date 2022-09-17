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17 сентября, 14:08
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В Киеве сообщили о получении крупнокалиберных боеприпасов из Испании

<p>Испания отправила Украине очередную партию военной помощи. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/Pravda_Gerashchenko/42644" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Антон Геращенко</a></p>

Испания отправила Украине очередную партию военной помощи. Обложка © Telegram / Антон Геращенко

Самолёт с боеприпасами к крупнокалиберным артиллерийским системам прибыл на Украину из Испании. Это уже пятый рейс с оружием, переданным Киеву Мадридом за последние дни, сообщил советник главы МВД Незалежной Антон Геращенко.

"Украина получила боеприпасы крупнокалиберной артиллерии от Испании. <...> Чем больше оружия поставляет Запад, тем быстрее Украина остановит российскую агрессию", — написал Геращенко в телеграм-канале.

Ранее в Генштабе ВСУ уточнили, что Испания отправила Украине пять транспортных самолётов с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем. На прошлой неделе было совершено четыре таких рейса. Всего Киеву было доставлено 75 поддонов крупнокалиберных боеприпасов. Кроме того, Мадрид отправил Киеву грузовик с медицинскими средствами и двадцать фур с зимним армейским снаряжением.

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Наталья Исакова

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