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Регион
Опубликовано 17 сентября 2022, 14:08
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В Киеве сообщили о получении крупнокалиберных боеприпасов из Испании

Испания отправила Украине очередную партию военной помощи. Обложка © Telegram / Антон Геращенко

Испания отправила Украине очередную партию военной помощи. Обложка © Telegram / Антон Геращенко

Самолёт с боеприпасами к крупнокалиберным артиллерийским системам прибыл на Украину из Испании. Это уже пятый рейс с оружием, переданным Киеву Мадридом за последние дни, сообщил советник главы МВД Незалежной Антон Геращенко.

"Украина получила боеприпасы крупнокалиберной артиллерии от Испании. <...> Чем больше оружия поставляет Запад, тем быстрее Украина остановит российскую агрессию", — написал Геращенко в телеграм-канале.

Ранее в Генштабе ВСУ уточнили, что Испания отправила Украине пять транспортных самолётов с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем. На прошлой неделе было совершено четыре таких рейса. Всего Киеву было доставлено 75 поддонов крупнокалиберных боеприпасов. Кроме того, Мадрид отправил Киеву грузовик с медицинскими средствами и двадцать фур с зимним армейским снаряжением.

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А на днях генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что запасы вооружения в странах НАТО снизились из-за поставок Украине. Он считает, что военному блоку следует работать с оборонной промышленностью для ускорения производства снаряжения и оружия.

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Наталья Исакова
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