Король Карл III разрешил принцу Гарри надеть военную форму впервые с 2020 года

Принц Гарри сможет впервые с 2020 года надеть военную форму на бдения Елизаветы II по разрешению короля Великобритании Карла III. Об этом сообщила газета The Guardian.

"Принц Гарри получил от короля специальное разрешение носить военную форму во время [траурного] бдения у гроба своей бабушки [Елизаветы II] ", — говорится в публикации.

Герцога Сассекского лишили воинских титулов, когда он отказался от королевской жизни и переехал в США с супругой Меган Маркл. Ожидается, что принц Гарри будет стоять у подножия гроба с телом скончавшейся королевы, а во главе — его брат, принц Уильям, который недавно по указу короля Карла III стал принцем Уэльским.