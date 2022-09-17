Житель Новосибирска зарезал друга, к которому ушла его невеста

В Новосибирске 27-летний мужчина убил друга и коллегу, к которому ушла его невеста с ребёнком. Как сообщает kp.ru, трагедия произошла на остановке у завода "Сибиар" 14 сентября. Там 31-летний рабочий ждал служебный автобус, но в какой-то момент к нему подошёл злоумышленник, который в результате ссоры пять раз ударил его ножом в грудь, а затем скрылся с места преступления, оставив человека умирать.

"Я прилетела [к убийце] из другого города, хотела поддержать, так как знала, что у него в личной жизни разлад. Дома никого не застала. Через пару часов узнала, что он задержан по подозрению в убийстве", — отметила подруга подозреваемого.

Она добавила, что семейная драма продолжалась на протяжении трёх последних месяцев. Жена изменяла злоумышленнику с другом, а три недели назад женщина забрала двухлетнюю дочку и сбежала к любовнику. Как сообщает kp.ru, с девушкой преступник познакомился, когда той было 17 лет. Парень забрал её от пьющих родственников, начал строить семью, причём сам же изменял избраннице.

По данным СМИ, злоумышленник уже признал вину и арестован на два месяца. При этом все герои истории работали на одном заводе. Знакомые убийцы не предполагали, что он мог решиться на такой отчаянный поступок. Причём ранее арестованный уже был наказан, но погасил судимости. Отметим, что девушка разместила в социальных сетях пост, в котором написала, что скорбит о погибшем.

Защитники злоумышленника хотят доказать, что убийство было совершено в состоянии аффекта. Однако пока это не обосновано и парню грозит от шести до 15 лет лишения свободы.