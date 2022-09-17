НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 сентября, 14:50

МАГАТЭ: Запорожская АЭС снова подключена к украинской энергосети

Запорожская атомная электростанция снова подключена к украинской энергосети. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) Украины снова получает электроэнергию напрямую из национальной сети после того, как инженеры отремонтировали одну из четырёх основных внешних линий электропередачи, которые были повреждены во время конфликта", — говорится в сообщении.

Власти Запорожья заявили о попытке Киева изолировать ЗАЭС

Власти Запорожья заявили о попытке Киева изолировать ЗАЭС

Ранее Лайф рассказывал, что шестой энергоблок Запорожской АЭС, единственный продолжавший работу, был остановлен в ночь на 11 сентября. Власти Энергодара объяснили, как быстро смогут восстановить работу ЗАЭС, энергообеспечение которой после отключения последнего работавшего энергоблока было переведено на дизель-генераторы.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров