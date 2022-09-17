МАГАТЭ: Запорожская АЭС снова подключена к украинской энергосети

Запорожская атомная электростанция снова подключена к украинской энергосети. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) Украины снова получает электроэнергию напрямую из национальной сети после того, как инженеры отремонтировали одну из четырёх основных внешних линий электропередачи, которые были повреждены во время конфликта", — говорится в сообщении.