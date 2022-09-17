Мировые художники создали музей под открытым небом в Балашихе в рамках "Культурного кода"

Международный фестиваль уличного искусства "Культурный код" завершился в подмосковной Балашихе. Более 60 художников из десяти стран мира в рамках проекта украсили фасады жилых домов и других объектов города муралами. Фестиваль является проектом Фонда поддержки и развития современного искусства и президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Первый замгендиректора АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Агафонов рассказал о фестивале. Видео © LIFE

"Культурный код" помогает поддерживать имидж России как страны, открытой для творческих людей, страны с развитыми креативными индустриями. Что, в свою очередь, позволяет увеличить туристическую привлекательность как всей страны, так и небольших городов. <...> А самое важное — фестиваль воспроизводит новые смыслы для местных жителей. Огромные картины на фасадах зданий знакомят людей с современным стрит-артом, а художники транслируют мысль: искусство — это не что-то элитарное, а доступное для всех", — отметил первый заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Агафонов.

Один из самых ожидаемых авторов фестиваля — итальянец Йорит Агоч. У себя на родине он рисовал Фёдора Достоевского на стенах университета, протестовав таким образом против отмены русского классика. А несколько лет назад Агоч украсил многоэтажку в Одинцове портретом первого в истории космонавта Юрия Гагарина. В этом году художник создал мурал с изображением журналиста Джулиана Ассанжа на одной из многоэтажек в Балашихе.









Также участие в фестивале приняли именитые художники из Испании, Мексики, Сербии, Аргентины, Бразилии, Колумбии, Индонезии и Казахстана. Среди россиян в текущем году как муралист дебютировал известный иллюстратор Антон Гудим, на аккаунты которого подписаны более миллиона человек со всего мира. Порадовали поклонников новыми работами Саша Купалян, Тимур Fork, Shozy, Robe и многие другие. Готовые работы художников можно увидеть на улицах Луговая, Новая, Колхозная, Пионерская, Пушкина и Московская.