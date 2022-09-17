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17 сентября, 15:21

Ливни и сильный ветер: В Москве и области объявили жёлтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили жёлтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье на 18 сентября объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за тумана, сильного ветра и ливней. Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

В столице предупреждение будет действовать с 1:00 до 20:00 18 сентября, а в Подмосковье — до 19:00. По данным метеорологов, на территории столичного региона ожидаются дожди, а также порывы ветра до 15 метров в секунду. В некоторых районах прогнозируется туман.

Такой же уровень погодной опасности объявлен в воскресенье в Рязанской, Тамбовской, Орловской, Курской и Белгородской областях ЦФО.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Наталья Исакова

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