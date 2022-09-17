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17 сентября, 15:28

Карпин в погоне за "Зенитом": "Ростов" вырвал победу у "Крыльев Советов" и вышел на второе место в РПЛ

Точный пенальти Полоза принёс "Ростову" победу над "Крыльями Советов"

"Ростов" выиграл у самарских "Крыльев Советов" в матче десятого тура чемпионата России по футболу со счётом 2:1. Судил встречу сочинский арбитр Павел Кукуян.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами. На гол Хорена Байрамяна гости ответили точным ударом Сергея Пиняева. Победный гол на 67-й минуте забил Дмитрий Полоз, реализовавший пенальти.

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"Ростов" набрал 22 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команду Валерия Карпина опережает только петербургский "Зенит", у которого 23 балла. "Крылья Советов" с десятью очками идут на десятой позиции.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. Десятый тур

"Ростов" – "Крылья Советов" — 2:1

Голы: Байрамян 1' (1:0), Пиняев 12' (1:1), Полоз, с пенальти 67' (2:1)

Обложка ©

ФК "Ростов"

Роман Фейгин

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