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Регион
Опубликовано 17 сентября 2022, 10:28
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ВСУ предприняли безуспешную попытку наступления под Херсоном

Минобороны: ВСУ предприняли безуспешную попытку наступления под Херсоном

Вооружённые силы Украины предприняли безуспешную попытку наступления под Херсоном. В результате российские военные уничтожили свыше 120 солдат ВСУ. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Правдино Херсонской области противник силами двух рот при поддержке девяти танков и 16 боевых бронированных машин 28-й механизированной бригады предпринял безуспешную попытку наступления", — сказал он.

Конашенков рассказал, что в результате Вооружённые силы России уничтожили более 120 украинских военных, семь танков и 13 боевых машин пехоты, которые принадлежат киевскому режиму.

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Ранее Минобороны заявило о возобновившихся провокациях ВСУ у Запорожской АЭС. По данным ведомства, украинские военные обстреливают территорию станции для создания угрозы техногенной катастрофы.

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Telegram / Минобороны России

Евгения Колесникова
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