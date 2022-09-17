ВСУ предприняли безуспешную попытку наступления под Херсоном

Вооружённые силы Украины предприняли безуспешную попытку наступления под Херсоном. В результате российские военные уничтожили свыше 120 солдат ВСУ. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Правдино Херсонской области противник силами двух рот при поддержке девяти танков и 16 боевых бронированных машин 28-й механизированной бригады предпринял безуспешную попытку наступления", — сказал он.

Конашенков рассказал, что в результате Вооружённые силы России уничтожили более 120 украинских военных, семь танков и 13 боевых машин пехоты, которые принадлежат киевскому режиму.