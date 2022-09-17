"Мир трещит по швам": Лукашенко заявил, что нежелание договариваться может привести к ядерной войне
Лукашенко: Человечество на пороге ядерного конфликта впервые после холодной войны
Человечество оказалось на пороге ядерного конфликта. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на патриотическом форуме, посвящённом Дню народного единства.
"Мир потерял голову и трещит по швам. Чем всё завершится? Всё больше и больше задумываются обычные люди, даже далёкие от политики. С момента окончания холодной войны человечество впервые оказалось на пороге ядерного конфликта", — заявил Лукашенко.
Белорусский лидер подчеркнул, что сейчас только "ленивый не проводит параллели между событиями XIX и начала XX века с сегодняшним днём". Лукашенко напомнил, что нежелание великих империй договариваться всегда заканчивалось трагически — нашествием Наполеона, двумя войнами и несколькими десятками локальных конфликтов. Он также указал на то, что цена этого — сотни миллионов человеческих жизней.
"Время непростое", — подчеркнул Лукашенко.
Как писал Лайф ранее, Лукашенко заявил, что США лезут во все политические конфликты мира. Сейчас, по его словам, Штаты сталкивают европейские страны и Россию на территории Украины.