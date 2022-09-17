"Мир трещит по швам": Лукашенко заявил, что нежелание договариваться может привести к ядерной войне

Человечество оказалось на пороге ядерного конфликта. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на патриотическом форуме, посвящённом Дню народного единства.

"Мир потерял голову и трещит по швам. Чем всё завершится? Всё больше и больше задумываются обычные люди, даже далёкие от политики. С момента окончания холодной войны человечество впервые оказалось на пороге ядерного конфликта", — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что сейчас только "ленивый не проводит параллели между событиями XIX и начала XX века с сегодняшним днём". Лукашенко напомнил, что нежелание великих империй договариваться всегда заканчивалось трагически — нашествием Наполеона, двумя войнами и несколькими десятками локальных конфликтов. Он также указал на то, что цена этого — сотни миллионов человеческих жизней.

"Время непростое", — подчеркнул Лукашенко.