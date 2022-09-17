Питер уходит всё дальше: "Зенит" в большинстве выиграл у "Динамо" в московском матче РПЛ

Петербургский "Зенит" в выездном матче десятого тура чемпионата России победил московское "Динамо" со счётом 2:0. Встреча состоялась на столичном стадионе "ВТБ-арена". Судил игру арбитр из Москвы Сергей Карасёв.

Гости вышли вперёд на 35-й минуте после гола Андрея Мостового, которому ассистировал Иван Сергеев. В добавленное арбитром время окончательный результат установил бразильский полузащитник "Зенита" Густаво Мантуан. С середины второго тайма бело-голубые играли в меньшинстве. За две жёлтые карточки с поля был удалён парагвайский защитник команды Роберто Фернандес.

"Зенит" набрал 26 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата России. Занимающий второе место "Ростов" отстаёт от подопечных Сергея Семака на четыре балла. Динамовцы с 16 очками остались на шестой позиции.