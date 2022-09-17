В Киргизии заявили, что бойцы Таджикистана подорвали автомобильный мост через реку Ак-Суу
Бойцы Таджикистана подорвали автомобильный мост в Баткенской области Киргизии. Об этом заявило Министерство транспорта и коммуникаций страны. Отметим, что данная переправа связывала берега реки Ак-Суу.
"На седьмом километре автодороги Кок-Таш – Аксай – Тамдык, на участке дороги Дача – Чайхана, силами таджикских военных был подорван 36-метровый мост", — цитирует сообщение ТАСС.
Как рассказывал Лайф, утром 16 сентября в Киргизии сообщили об обстреле её пограничников со стороны Таджикистана. Атаке подверглось сразу несколько киргизских погранотрядов. Из районов на границе двух стран началась эвакуация мирных жителей. Позднее в ОДКБ призвали прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана. Власти двух стран договорились об этом, однако затем появились сообщения, что вновь была слышна стрельба. Сегодня, 17 сентября, после нескольких обстрелов в Баткенской области Киргизии был введён режим ЧС.
ТАСС / Нозим Каландаров