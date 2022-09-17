В Таджикистане назвали обстановку на границе с Киргизией сложной
Обстановка на киргизско-таджикском участке границы по-прежнему остаётся сложной. Об этом сообщает пресс-служба Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
"Ситуация на государственной границе Таджикистана и Киргизии в этом регионе остаётся сложной", — говорится в сообщении.
По данным погранслужбы республики, в период прекращения огня киргизские военные дважды обстреляли Ляхшский район. При этом ранее Киргизия обвинила Таджикистан в обстреле погранзаставы Карамык.
Как рассказывал Лайф, утром 16 сентября в Киргизии сообщили об обстреле её пограничников со стороны Таджикистана. Атаке подверглось сразу несколько киргизских погранотрядов. Из районов на границе двух стран началась эвакуация мирных жителей. Позднее в ОДКБ призвали прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана. Власти двух стран договорились о прекращении огня, однако затем появились сообщения, что вновь была слышна стрельба. Сегодня, 17 сентября, после нескольких обстрелов в Баткенской области Киргизии был введён режим ЧС.
ТАСС / Vladimir Voronin