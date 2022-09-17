В Таджикистане назвали обстановку на границе с Киргизией сложной

Обстановка на киргизско-таджикском участке границы по-прежнему остаётся сложной. Об этом сообщает пресс-служба Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

"Ситуация на государственной границе Таджикистана и Киргизии в этом регионе остаётся сложной", — говорится в сообщении.