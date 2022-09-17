В Париже демонстранты требуют отставки Макрона

Несколько тысяч демонстрантов вышли на площадь Пале-Рояль в Париже после призыва движения "Патриоты" требовать отставки президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента.

Это уже второй раз, когда "Патриоты" собрали людей против нынешнего французского лидера. Первая демонстрация произошла 3 сентября. Также активисты требуют от властей страны выйти из Европейского союза и НАТО.

Судя по данным опроса Elabe, поддержка антироссийских санкций среди французов снижается. Так, за рестрикции выступает 40% населения, 32% опрошенных считают, что их нужно ограничить, чтобы уменьшить их влияние на повседневную жизнь граждан, а 27% респондентов выступают против экономических санкций.