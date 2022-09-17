Лукашенко: Белоруссия удержит оборону исконных национальных границ

Белоруссия удержит оборону исконных национальных границ даже при сложных геополитических обстоятельствах. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе выступления на патриотическом форуме, который проводится в честь Дня народного единства.

"Если тогда, сто лет назад, в начале двадцатого столетия, молодая Белорусская Республика не имела сил защитить, то сегодня оборону наших исконно национальных границ мы не просто защитим, мы удержим", — заявил белорусский лидер.