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17 сентября, 15:59

Лукашенко: Белоруссия удержит оборону исконных национальных границ

Белоруссия удержит оборону исконных национальных границ даже при сложных геополитических обстоятельствах. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе выступления на патриотическом форуме, который проводится в честь Дня народного единства.

"Если тогда, сто лет назад, в начале двадцатого столетия, молодая Белорусская Республика не имела сил защитить, то сегодня оборону наших исконно национальных границ мы не просто защитим, мы удержим", — заявил белорусский лидер.

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Ранее Лайф писал, что Лукашенко поручил разобраться в ситуации с жителями страны, получившими "карту поляка". Данный документ подтверждает принадлежность человека к польскому народу.

Обложка ©

Getty Images / IRANIAN PRESIDENCY / Anadolu Agency

Никита Осипов

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