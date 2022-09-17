Рекордмайстер в кризисе: "Бавария" набрала лишь три очка в четырёх последних матчах Бундеслиги

Мюнхенская "Бавария" на выезде проиграла "Аугсбургу" в матче седьмого тура чемпионата Германии по футболу. Встреча, состоявшаяся на "ВВК-арене", завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в ворота Мануэля Нойера был забит на 59-й минуте. Точным ударом отметился бывший нападающий молодёжной сборной Германии Мергим Бериша.

Поражение стало для "Баварии" первым в сезоне во всех турнирах. При этом в четырёх последних матчах Бундеслиги команда Юлиана Нагельсмана набрала только три очка, сыграв вничью с "Боруссией" из Мёнхенгладбаха (1:1), берлинским "Унионом" (1:1) и "Штутгартом" (2:2).

Мюнхенский клуб, выигравший десять чемпионских титулов подряд, набрал 12 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии. "Аугсбург" с девятью баллами идёт на 11-й позиции.