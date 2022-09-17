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17 сентября, 15:57

Рекордмайстер в кризисе: "Бавария" набрала лишь три очка в четырёх последних матчах Бундеслиги

"Бавария" потерпела первое поражение в сезоне, уступив "Аугсбургу"

Мюнхенская "Бавария" на выезде проиграла "Аугсбургу" в матче седьмого тура чемпионата Германии по футболу. Встреча, состоявшаяся на "ВВК-арене", завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в ворота Мануэля Нойера был забит на 59-й минуте. Точным ударом отметился бывший нападающий молодёжной сборной Германии Мергим Бериша.

Поражение стало для "Баварии" первым в сезоне во всех турнирах. При этом в четырёх последних матчах Бундеслиги команда Юлиана Нагельсмана набрала только три очка, сыграв вничью с "Боруссией" из Мёнхенгладбаха (1:1), берлинским "Унионом" (1:1) и "Штутгартом" (2:2).

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Мюнхенский клуб, выигравший десять чемпионских титулов подряд, набрал 12 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии. "Аугсбург" с девятью баллами идёт на 11-й позиции.

Чемпионат Германии по футболу

Бундеслига. Седьмой тур

"Аугсбург" – "Бавария" — 1:0

Гол: Бериша 59' (1:0)

Обложка ©

ФК "Бавария"

Роман Фейгин

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