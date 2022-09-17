Пелоси прибыла в Армению, где будет находиться до 19 сентября

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Армению, там она будет находиться до 19 сентября. Об этом заявило агентство "Арменпресс". По данным СМИ, в ходе визита Пелоси встретится в том числе со спикером Национального собрания Армении Аленом Симоняном и другими высокопоставленными лицами для обсуждения отношений между двумя странами и текущей обстановки в области безопасности.

"Визит нашей делегации Конгресса в Армению является мощным символом непоколебимой решимости Соединённых Штатов иметь мирную, процветающую и демократическую Армению и стабильный и мирный Кавказский регион", — сказала Пелоси.

По её словам, в ходе рабочих встреч будет выражена постоянная помощь США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ и "давнего друга Армении" по урегулированию кризиса в Нагорном Карабахе. Пелоси также отметила, что входящие в состав делегации демократические деятели Фрэнк Палоне, Анна Эшу и Джеки Шпейер являются лицами, которые на протяжении долгого времени активно поддерживают интересы Еревана. Спикер Палаты представителей Конгресса США добавила, что делегация намерена укрепить партнёрство с Арменией.