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17 сентября, 15:43

В Румынии назвали четыре страны, которым Украина должна отдать земли

Экс-глава МИД Румынии призвал Украину отдать часть земель РФ, Польше и ещё двум странам

Украина должна отдать территории Венгрии, Румынии, Польше и России, в противном случае конфликт неизбежен. С таким заявлением выступил бывший глава МИД Румынии Андрей Марга, презентуя книгу "Судьба демократии".

"Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить территории. Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину, а России — Донбасс и Крым. Это территории других стран", — сказал румынский политик.

Вместе с тем он отметил, что Незалежной ещё далеко до демократии, поскольку киевская власть запрещает деятельность оппозиционных политических партий и держит СМИ под контролем, также показателен и разгул олигархов. Марга добавил, что покоя в Европе не будет до тех пор, пока не будут урегулированы вопросы между США, РФ, Германией, Украиной и Китаем.

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Unsplash

Наталья Исакова

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