В Румынии назвали четыре страны, которым Украина должна отдать земли

"Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить территории. Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину, а России — Донбасс и Крым. Это территории других стран", — сказал румынский политик.

Вместе с тем он отметил, что Незалежной ещё далеко до демократии, поскольку киевская власть запрещает деятельность оппозиционных политических партий и держит СМИ под контролем, также показателен и разгул олигархов. Марга добавил, что покоя в Европе не будет до тех пор, пока не будут урегулированы вопросы между США, РФ, Германией, Украиной и Китаем.