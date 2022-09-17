В Румынии назвали четыре страны, которым Украина должна отдать земли
Экс-глава МИД Румынии призвал Украину отдать часть земель РФ, Польше и ещё двум странам
Украина должна отдать территории Венгрии, Румынии, Польше и России, в противном случае конфликт неизбежен. С таким заявлением выступил бывший глава МИД Румынии Андрей Марга, презентуя книгу "Судьба демократии".
"Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить территории. Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину, а России — Донбасс и Крым. Это территории других стран", — сказал румынский политик.
Вместе с тем он отметил, что Незалежной ещё далеко до демократии, поскольку киевская власть запрещает деятельность оппозиционных политических партий и держит СМИ под контролем, также показателен и разгул олигархов. Марга добавил, что покоя в Европе не будет до тех пор, пока не будут урегулированы вопросы между США, РФ, Германией, Украиной и Китаем.
Ранее Лайф сообщал, что в США предрекли Киеву сокрушительное поражение и неминуемый раздел после российской спецоперации.
Unsplash