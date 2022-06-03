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Опубликовано 3 июня 2022, 11:35

В США предрекли Украине сокрушительное поражение и неминуемый раздел после "Операции Z"

Американский профессор Лэтэм предрёк ВСУ сокрушительное поражение от Российской армии

Профессор международных отношений в американском колледже Макалестер в Сент-Поле Эндрю Лэтэм назвал нереалистичным сценарий победы украинских военных в противостоянии с Российской армией. Об этом пишет издание The Hill.

Он заявил, что Киев не сможет снова взять под контроль Донбасс и населённые пункты вдоль Азовского побережья, объяснив это тем, что данные территории крайне интересуют Россию, в связи с чем их просто так она не оставит. При этом Лэтэм обратил внимание, что в результате боевых действий украинские боевики несут большие потери и с каждым днём слабеют.

Кроме того, эксперт посоветовал Украине готовиться к неминуемому разделению. Он выразил мнение, что по окончании конфликта между государствами Киев постигнет "сокрушительное поражение", а Москва достигнет поставленной геополитической цели и исключит Незалежную из сфер Евросоюза, США и НАТО.

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А ранее в Пентагоне заявили, что логичным завершением конфликта на Украине стали бы переговоры. При этом глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли предположил, что боевые действия в Незалежной могут идти годами. По его словам, в продолжительном противостоянии с Россией Незалежную будут поддерживать НАТО, США, а также все союзники и партнёры.

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Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Николь Вербер
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