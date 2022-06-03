В США предрекли Украине сокрушительное поражение и неминуемый раздел после "Операции Z"

Он заявил, что Киев не сможет снова взять под контроль Донбасс и населённые пункты вдоль Азовского побережья, объяснив это тем, что данные территории крайне интересуют Россию, в связи с чем их просто так она не оставит. При этом Лэтэм обратил внимание, что в результате боевых действий украинские боевики несут большие потери и с каждым днём слабеют.