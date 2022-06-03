Офицер из ДНР получил страшное СМС от похищенной украинцами дочери

Украинские силовики похитили дочь офицера Управления Народной милиции ДНР Владимира Демченко в Харькове. Об этом он рассказал на брифинге в Донецке. Силы специальных операций (ССО) Украины уже связались с военным и попытались вынудить его сотрудничать с ними.

"Мне посредством Telegram пришло сообщение: "Папа, меня забрали из-за тебя, завтра в 11:00 выйдут на связь". Они мне сказали, что представляют силы специальных операций и "вы будете с нами разговаривать либо будет не так, как вы хотите". Разговор у нас длился порядка 21 минуты, в ходе которого они пытались склонить меня к сотрудничеству", — рассказал Демченко и добавил, что разговор с похитителями дочери у него не получился.