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Регион
Опубликовано 3 июня 2022, 11:16
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Офицер из ДНР получил страшное СМС от похищенной украинцами дочери

ВСУ похитили дочь офицера Народной милиции ДНР и выдвинули ему условия

Украинские силовики похитили дочь офицера Управления Народной милиции ДНР Владимира Демченко в Харькове. Об этом он рассказал на брифинге в Донецке. Силы специальных операций (ССО) Украины уже связались с военным и попытались вынудить его сотрудничать с ними.

"Мне посредством Telegram пришло сообщение: "Папа, меня забрали из-за тебя, завтра в 11:00 выйдут на связь". Они мне сказали, что представляют силы специальных операций и "вы будете с нами разговаривать либо будет не так, как вы хотите". Разговор у нас длился порядка 21 минуты, в ходе которого они пытались склонить меня к сотрудничеству", — рассказал Демченко и добавил, что разговор с похитителями дочери у него не получился.

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Pexels

Анатолий Симоненко
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