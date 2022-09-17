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17 сентября, 16:12

В капюшоне и маске: В Крыму неизвестный сжёг машины телеведущего Киселёва

В Крыму неизвестный сжёг машины телеведущего Киселёва

В Крыму неизвестный поджёг автомобиль и гольф-кар, которые принадлежали российскому телеведущему Дмитрию Киселёву. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".

Кадры, как поджигали машины телеведущего Киселёва под Коктебелем. Видео © Telegram / "Осторожно, новости"

Всё произошло в ночь на 17 сентября в Коктебеле на улице Айвазовского. В результате практически дотла сгорели кроссовер Land Rover Freelander и гольф-кар. На записи с камер наблюдения видно, что злоумышленник, скрывшийся под капюшоном и за медицинской маской, поджигает автомобили, а затем покидает место преступления.

Сгоревшие машины. Фото © Telegram / "Осторожно, новости"

Сгоревшие машины. Фото © Telegram / "Осторожно, новости"

По факту случившегося полицейские возбудили уголовное дело, но подозреваемый пока не задержан.

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Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Наталья Исакова

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