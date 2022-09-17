В капюшоне и маске: В Крыму неизвестный сжёг машины телеведущего Киселёва
В Крыму неизвестный сжёг машины телеведущего Киселёва
В Крыму неизвестный поджёг автомобиль и гольф-кар, которые принадлежали российскому телеведущему Дмитрию Киселёву. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".
Кадры, как поджигали машины телеведущего Киселёва под Коктебелем. Видео © Telegram / "Осторожно, новости"
Всё произошло в ночь на 17 сентября в Коктебеле на улице Айвазовского. В результате практически дотла сгорели кроссовер Land Rover Freelander и гольф-кар. На записи с камер наблюдения видно, что злоумышленник, скрывшийся под капюшоном и за медицинской маской, поджигает автомобили, а затем покидает место преступления.
Сгоревшие машины. Фото © Telegram / "Осторожно, новости"
По факту случившегося полицейские возбудили уголовное дело, но подозреваемый пока не задержан.
Ранее Лайф рассказывал, как в Ижевске мужчина поджёг отдел полиции и ранил двух сотрудников. При задержании нападавшего пришлось применить табельное оружие. Позднее суд заключил мужчину под стражу.
ТАСС / Сергей Фадеичев