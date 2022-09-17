Лукашенко: На Украине формируются силовые структуры для свержения власти в Белоруссии

За рубежом, в том числе на Украине, образовываются силовые подразделения для свержения власти в Белоруссии. Об этом заявил лидер республики Александр Лукашенко во время выступления в рамках форума в честь Дня народного единства.

"На территории [некоторых] государств, особенно на Украине, нашли удобное место сегодня, формируются силовые подразделения для свержения власти в Белоруссии и возвращения нас к 1939 году", — отметил президент Белоруссии.