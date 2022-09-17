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17 сентября, 16:18

Лукашенко: На Украине формируются силовые структуры для свержения власти в Белоруссии

За рубежом, в том числе на Украине, образовываются силовые подразделения для свержения власти в Белоруссии. Об этом заявил лидер республики Александр Лукашенко во время выступления в рамках форума в честь Дня народного единства.

"На территории [некоторых] государств, особенно на Украине, нашли удобное место сегодня, формируются силовые подразделения для свержения власти в Белоруссии и возвращения нас к 1939 году", — отметил президент Белоруссии.

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Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия удержит оборону исконных национальных границ. По его мнению, это получится сделать даже при сложных геополитических обстоятельствах.

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Getty Images / Danil Shamkin / NurPhoto

Никита Осипов

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