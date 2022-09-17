Байден исчез из списка выступающих в первый день Генассамблеи ООН
Президент США Джо Байден исчез из списка выступающих в первый день недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, которая пройдёт 20 сентября. Это следует из графика выступлений на сайте всемирной организации.
По традиции президент Соединённых Штатов всегда выступал вторым из глав государств в первый день общих прений — сразу после лидера Бразилии. В этом году Байден так и числился в списке за бразильским президентом, однако исчез из него в обновлённом распространённом варианте.
Ранее Байден снова не смог осилить фамилию врача и заблудился на пустой сцене. Вместо того чтобы исправиться, американский лидер заявил, что за эту оговорку его теперь можно называть Бидоном. А по окончании выступления президент США снова растерялся и не сразу смог сориентироваться, куда ему идти.
Getty Images / Tom Brenner