Байден исчез из списка выступающих в первый день Генассамблеи ООН

Президент США Джо Байден исчез из списка выступающих в первый день недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, которая пройдёт 20 сентября. Это следует из графика выступлений на сайте всемирной организации.

По традиции президент Соединённых Штатов всегда выступал вторым из глав государств в первый день общих прений — сразу после лидера Бразилии. В этом году Байден так и числился в списке за бразильским президентом, однако исчез из него в обновлённом распространённом варианте.