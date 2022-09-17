В ОДКБ пока "не достают шашку" из-за обострения на границе Армении и Азербайджана

Организация Договора о коллективной безопасности "пока не достаёт шашку из ножен" и старается урегулировать ситуации на границах между Арменией и Азербайджаном, а также между Киргизией и Таджикистаном мирным путём. Об этом журналистам сообщил глава передовой группы миссии ОДКБ в Армении генерал-полковник Анатолий Сидоров.

"Вместе с тем у нас и в уставе, и в документах, и в самом Договоре о коллективной безопасности написано, что приоритет отдаётся политико-дипломатическим методам. Поэтому пока мы никакую шашку из ножен не достаём и стараемся максимально решить вопросы мирным путём. Я думаю, что в этом направлении работа имеет большую перспективу и здесь, и в регионе Центральной Азии", — сказал он.

По словам Сидорова, основная задача сегодняшнего дня заключается в том, чтобы побывать на тех территориях, где проходили столкновения: участках местности, населённых пунктах, позициях подразделений армянской стороны, которые были подвергнуты огневому поражению.