Семья осуждённого в РФ американца Уилана узнала о его переводе в тюремную больницу
Гражданин США Пол Уилан, осуждённый за шпионаж в России, по телефону сообщил семье, что его переводят в тюремную больницу. Об этом "Интерфаксу" рассказал брат американца.
"Пол по-прежнему может ежедневно разговаривать с нашими родителями по телефону. Он сообщил им, что в пятницу, 16 сентября, его переводят обратно в тюремную больницу ИК-21", — сообщил Дэвид Уилан.
Стоит отметить, что в ходе разговора с родственниками осуждённый американец заявил, что сам лично не просил о какой-либо медицинской помощи и понятия не имеет, какие процедуры ему будут делать в больнице. К слову, адвокаты Уилана вообще ничего не знают о переводе их подзащитного в госпиталь. Однако юристы не исключают, что это необходимо для общего обследования перед возможным обменом.
Ранее в МИД РФ подтвердили, что осуждённые в России американцы Пол Уилан и Бриттни Грайнер фигурируют в переговорах между Москвой и Вашингтоном по возможному обмену россиянина Виктора Бута. В то же время российская сторона неоднократно призывала американских партнёров не прибегать к "мегафонной" дипломатии и не выносить детали консультаций в публичное поле. Такую позицию в том числе озвучивали в Кремле.
Напомним, Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". У него нашли документы, содержащие гостайну. Американец отрицал свою причастность к шпионажу и утверждал, что он "не агент разведки, а лишь Мистер Бин на каникулах". В июне 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии.
Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency