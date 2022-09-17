Семья осуждённого в РФ американца Уилана узнала о его переводе в тюремную больницу

Гражданин США Пол Уилан, осуждённый за шпионаж в России, по телефону сообщил семье, что его переводят в тюремную больницу. Об этом "Интерфаксу" рассказал брат американца.

"Пол по-прежнему может ежедневно разговаривать с нашими родителями по телефону. Он сообщил им, что в пятницу, 16 сентября, его переводят обратно в тюремную больницу ИК-21", — сообщил Дэвид Уилан.

Стоит отметить, что в ходе разговора с родственниками осуждённый американец заявил, что сам лично не просил о какой-либо медицинской помощи и понятия не имеет, какие процедуры ему будут делать в больнице. К слову, адвокаты Уилана вообще ничего не знают о переводе их подзащитного в госпиталь. Однако юристы не исключают, что это необходимо для общего обследования перед возможным обменом.