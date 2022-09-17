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17 сентября, 17:28

Семья осуждённого в РФ американца Уилана узнала о его переводе в тюремную больницу

Гражданин США Пол Уилан, осуждённый за шпионаж в России, по телефону сообщил семье, что его переводят в тюремную больницу. Об этом "Интерфаксу" рассказал брат американца.

"Пол по-прежнему может ежедневно разговаривать с нашими родителями по телефону. Он сообщил им, что в пятницу, 16 сентября, его переводят обратно в тюремную больницу ИК-21", — сообщил Дэвид Уилан.

Стоит отметить, что в ходе разговора с родственниками осуждённый американец заявил, что сам лично не просил о какой-либо медицинской помощи и понятия не имеет, какие процедуры ему будут делать в больнице. К слову, адвокаты Уилана вообще ничего не знают о переводе их подзащитного в госпиталь. Однако юристы не исключают, что это необходимо для общего обследования перед возможным обменом.

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Ранее в МИД РФ подтвердили, что осуждённые в России американцы Пол Уилан и Бриттни Грайнер фигурируют в переговорах между Москвой и Вашингтоном по возможному обмену россиянина Виктора Бута. В то же время российская сторона неоднократно призывала американских партнёров не прибегать к "мегафонной" дипломатии и не выносить детали консультаций в публичное поле. Такую позицию в том числе озвучивали в Кремле.

Напомним, Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". У него нашли документы, содержащие гостайну. Американец отрицал свою причастность к шпионажу и утверждал, что он "не агент разведки, а лишь Мистер Бин на каникулах". В июне 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

Наталья Исакова

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