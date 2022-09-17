Белоруссия не против выступления Зеленского в ООН в формате видеообращения

Минск не против выступления президента Украины Владимира Зеленского на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в формате предзаписанного видеообращения, однако подобное право следовало бы предоставить и всем остальным лидерам, которые не могут участвовать в мероприятии очно. Об этом "РИА Новости" сообщил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

"Это решение нарушает правила процедуры. По правилам процедуры нынешней Генассамблеи, естественно, все выступления должны быть живыми. То есть это нарушение правил процедуры", — сказал он.

Однако, по словам Рыбакова, Минск "ни в коем случае не против видеообращения Зеленского". Но он добавил, что если принимаются подобные решения, идущие против правил, то они должны быть универсальными и распространяться на всех.