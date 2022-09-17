Белоруссия не против выступления Зеленского в ООН в формате видеообращения
Постпред Белоруссии в ООН: Минск не против обращения Зеленского в видеоформате
Минск не против выступления президента Украины Владимира Зеленского на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в формате предзаписанного видеообращения, однако подобное право следовало бы предоставить и всем остальным лидерам, которые не могут участвовать в мероприятии очно. Об этом "РИА Новости" сообщил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.
"Это решение нарушает правила процедуры. По правилам процедуры нынешней Генассамблеи, естественно, все выступления должны быть живыми. То есть это нарушение правил процедуры", — сказал он.
Однако, по словам Рыбакова, Минск "ни в коем случае не против видеообращения Зеленского". Но он добавил, что если принимаются подобные решения, идущие против правил, то они должны быть универсальными и распространяться на всех.
Ранее Лайф писал, что Россия настаивала на личном присутствии Зеленского на Генассамблее ООН. Как заявил российский постпред при организации Василий Небензя, виртуальное выступление станет нарушением правил. Однако в ООН сделали исключение для украинского лидера, разрешив ему выступить на 77-й сессии дистанционно с видеообращением.
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