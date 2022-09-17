Участника СВО и его жену выгнали из столичного хостела из-за костылей и повязки

Участника спецоперации на Украине, ветерана боевых действий, 26-летнего Алексея Рожкова и его супругу выгнали из хостела Astrohostel Pehota в Москве. По словам мужчины, администрация отеля не заселила его с женой в номер из-за внешнего вида. Алексей в тот момент был на костылях, а его возлюбленная — с гипсовой повязкой на лице, они восстанавливаются после операций.

Участника спецоперации и его жену выгнали из столичного хостела из-за костылей и повязки. Видео © Telegram / SHOT

Как сообщает телеграм-канал SHOT, супругам отказали в заселении, несмотря на полную предоплату. Известно, что мужчина также является сыном депутата ставропольской Думы. Рожков получил тяжёлое ранение в ногу во время боёв в районе Бердянска, он награждён медалью "За отвагу". В красногорском госпитале им. А.А. Вишневского ветерана прооперировали и установили на ногу аппарат Илизарова. А жене бойца сделали операцию на нос, так как у неё были проблемы с дыханием.

После этого Рожковых на месяц отпустили домой в Невинномысск. Перед отъездом супруги решили забронировать двухместный номер в Astrohostel Pehota на 1-м Пехотном переулке, однако заселиться в апартаменты не получилось. На кадрах, который публикует SHOT, слышно, что сотрудница отеля хамит и даже пытается силой отобрать телефон, на который ведётся съёмка. А из-за того, что мужчина с женщиной не стали уходить, она попросила охрану их выгнать. После этого семейству пришлось срочно заселяться в другое место, причём деньги Astrohostel Pehota им не вернул.