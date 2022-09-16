Издевался над кошками онлайн: В Москве полиция спасла блогера-живодёра от разъярённой толпы

В Москве задержали живодёра, который демонстративно издевался над кошками. В соцсетях он выкладывал видеоролики с насилием над животными. Когда его личность установили, возмущённые люди начали собираться у его дома. От "линчевания" его спасло появление полиции.

Задержание "московского живодёра". Видео © LIFE

Молодой человек в чёрном пальто, женской одежде и с краской на лице на своих роликах угрожал "залить" питомца из перцового баллончика, придавливал животное ногами.

Фрагмент из видео задержанного живодёра

Как пишет Telegram-канал SHOT, злоумышленника задержала столичная полиция и доставила в отделение по Академическому району, а котов отвезли на лечение.