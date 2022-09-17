Новый кумир Каталонии: Левандовски оформил третий дубль в шести матчах чемпионата Испании

"Барселона" разгромила "Эльче" в домашнем матче шестого тура чемпионата Испании. Встреча, состоявшаяся на стадионе "Камп Ноу", завершилась со счётом 3:0 в пользу каталонского клуба.

У хозяев дубль оформил польский новичок команды Роберт Левандовски. Автором ещё одного гола стал голландский полузащитник Мемфис Депай. При этом с 14-й минуты "Эльче" играл в меньшинстве из-за удаления защитника Гонсало Верду.

Отметим, что Левандовски отличился в пятом матче чемпионата Испании подряд. В играх против "Реал Сосьедада" (4:1) и "Вальядолида" (4:0) он оформил по дублю, во встречах с "Севильей" (3:0) и "Кадисом" (4:0) забил по одному мячу. С восемью голами в шести турах поляк возглавляет список лучших бомбардиров Ла Лиги.

"Барселона" набрала 16 очков и возглавила турнирную таблицу чемпионата Испании. По итогам тура команду Хави может опередить мадридский "Реал", которому в воскресенье предстоит дерби с "Атлетико". "Эльче" с одним баллом идёт на последней, 20-й, позиции.