Киевские силовики увезли из Купянска в неизвестном направлении иностранных студентов

Украинские силовики задержали и увезли в неизвестном направлении семерых студентов из Шри-Ланки, которые учились в медицинском колледже Купянска. Об этом заявил глава Администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

"Были задержаны семь граждан Шри-Ланки, которые обучались в Купянском медицинском колледже. Они были вывезены в неизвестном направлении", — рассказал он на видео, размещённом в телеграм-канале.

Ганчев считает, что иностранцев могут использовать для создания фейков и провокационных кейсов наподобие Бучи и Изюма.