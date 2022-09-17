Киевские силовики увезли из Купянска в неизвестном направлении иностранных студентов
Глава Харьковской области Ганчев: ВСУ захватили семерых студентов из Шри-Ланки
Украинские силовики задержали и увезли в неизвестном направлении семерых студентов из Шри-Ланки, которые учились в медицинском колледже Купянска. Об этом заявил глава Администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Были задержаны семь граждан Шри-Ланки, которые обучались в Купянском медицинском колледже. Они были вывезены в неизвестном направлении", — рассказал он на видео, размещённом в телеграм-канале.
Ганчев считает, что иностранцев могут использовать для создания фейков и провокационных кейсов наподобие Бучи и Изюма.
Как сообщал Лайф, ранее в Херсонской области также заявили об иностранных наёмниках у границ региона. По словам замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова, сейчас в Незалежной "фактически создали четвёртый рейх", состоящий из группы нацистов и наёмников, а также силой согнанных с улиц людей, которых используют как живой щит.
Новости
Новый кумир Каталонии: Левандовски оформил третий дубль в шести матчах чемпионата Испании
сегодня в 16:48
"Раздувают войну и мутят воду": Лукашенко заявил, что США лезут во все политические конфликты мира
сегодня в 16:43
В Белграде задержали более 30 человек за нарушение общественного порядка
сегодня в 16:34
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine