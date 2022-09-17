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17 сентября, 16:58

Киевские силовики увезли из Купянска в неизвестном направлении иностранных студентов

Глава Харьковской области Ганчев: ВСУ захватили семерых студентов из Шри-Ланки

Украинские силовики задержали и увезли в неизвестном направлении семерых студентов из Шри-Ланки, которые учились в медицинском колледже Купянска. Об этом заявил глава Администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

"Были задержаны семь граждан Шри-Ланки, которые обучались в Купянском медицинском колледже. Они были вывезены в неизвестном направлении", — рассказал он на видео, размещённом в телеграм-канале.

Ганчев считает, что иностранцев могут использовать для создания фейков и провокационных кейсов наподобие Бучи и Изюма.

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Как сообщал Лайф, ранее в Херсонской области также заявили об иностранных наёмниках у границ региона. По словам замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова, сейчас в Незалежной "фактически создали четвёртый рейх", состоящий из группы нацистов и наёмников, а также силой согнанных с улиц людей, которых используют как живой щит.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова

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