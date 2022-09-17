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17 сентября, 16:34

В Белграде задержали более 30 человек за нарушение общественного порядка

В Белграде полиция задержала 31 человека за нарушение общественного порядка в ходе проведения несанкционированного гей-парада. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Сербии, передаёт ТАСС.

Полиция задерживает протестующих в Белграде. Видео © Twitter / WeAreProtestors

"Сотрудники МВД сегодня до 15:00 [16:00 мск] за нарушение общественного порядка задержали в столице 31 человека", — говорится в сообщении.

Вопреки запрету МВД, несколько сотен ЛГБТ-активистов около 16 часов (17:00 мск) собрались на протест у здания Конституционного суда. Акция вызвала ответную реакцию у горожан, которые стихийно начали собираться на улицах города.

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Ранее в Белграде состоялась акция в защиту традиционных ценностей. На опубликованном в соцсетях видео заметно, что люди вышли с флагами Сербии и РФ, иконами, патриотическими символами, крестами и хоругвями. Причём среди шествующих видны и дети.

Обложка ©

Twitter / WeAreProtestors

Григорий Воронцов

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