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17 сентября, 16:43

"Раздувают войну и мутят воду": Лукашенко заявил, что США лезут во все политические конфликты мира

Лукашенко: США включаются во все значимые политические конфликты мира

США включаются во все значимые политические конфликты мира. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Вашингтон присутствует во всех значимых политических конфликтах, при этом полностью игнорирует внутренние противоречия на грани гражданского противостояния", — сказал Лукашенко, выступая на патриотическом форуме "Это наша история!" по случаю Дня народного единства в Белоруссии.

Одной из целей Вашингтона, как указал Лукашенко, является Европа. Сейчас Штаты сталкивают европейские страны и Россию на территории Украины. Не исключено, что в другой раз на месте Незалежной будут страны Прибалтики, Молдавия или Польша. Параллельно с этим американские власти "раздувают войну в Косове", "подбрасывают угли в тлеющее противоречие в Карабахе", а также "мутят воду" в Сирии.

Нарышкин: США продолжат всеми силами затягивать конфликт на Украине

Нарышкин: США продолжат всеми силами затягивать конфликт на Украине

Ранее власти США посоветовали перестать провоцировать Россию на Украине. Дело в том, что Вашингтон не хочет нагнетать конфликт с Москвой до критической массы. Так, если Запад не перестанет наращивать военные поставки для Украины, то Россия может решиться на ядерную эскалацию.

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Сайт президента Белоруссии

Наталья Исакова

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