"Раздувают войну и мутят воду": Лукашенко заявил, что США лезут во все политические конфликты мира

США включаются во все значимые политические конфликты мира. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Вашингтон присутствует во всех значимых политических конфликтах, при этом полностью игнорирует внутренние противоречия на грани гражданского противостояния", — сказал Лукашенко, выступая на патриотическом форуме "Это наша история!" по случаю Дня народного единства в Белоруссии.

Одной из целей Вашингтона, как указал Лукашенко, является Европа. Сейчас Штаты сталкивают европейские страны и Россию на территории Украины. Не исключено, что в другой раз на месте Незалежной будут страны Прибалтики, Молдавия или Польша. Параллельно с этим американские власти "раздувают войну в Косове", "подбрасывают угли в тлеющее противоречие в Карабахе", а также "мутят воду" в Сирии.