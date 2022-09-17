Эрдоган заявил о желании Турции вступить в ШОС
Эрдоган: Турция преследует цель стать членом Шанхайской организации сотрудничества
Турция преследует цель стать членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом по возвращении из Самарканда заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Конечно, мы не являемся членом "Шанхайской пятёрки". Мы находимся [в Самарканде] в качестве специального гостя по приглашению принимающей стороны — Узбекистана. <...> Теперь следующий процесс — это шаг к самому продвинутому этапу этой работы. Этот шаг, возможно, встанет на повестку дня на более продвинутом уровне на переговорах в Индии", — сказал он.
По словам Эрдогана, быть членом или не быть — разные вещи и вступление Турции в ШОС переведет её отношения со странами-участницами на совершенно иной уровень. На вопрос, имеет ли турецкий лидер в виду вероятность стать членом организации, Эрдоган ответил утвердительно.
"Конечно. Это и есть цель", — заключил он.
Ранее Эрдоган назвал плодотворной встречу с Путиным на полях ШОС. Он также выразил надежду, что эти консультации и контакты приведут к хорошим результатам.
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Getty Images / Presidential Press Office via dia images