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17 сентября, 17:13

В Москве отопление дали в первые две тысячи многоэтажек

Заммэра Москвы Бирюков: В две тысячи многоэтажек уже дали тепло

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил о старте отопительного сезона в некоторых многоквартирных домах и социальных объектах. По его словам, тепло уже подано в более чем три тысячи зданий, включая две тысячи жилых многоэтажек.

"Продолжаются мероприятия по включению отопления в социальных объектах: школах, детских садах, спортивных и медицинских учреждениях. В настоящее время тепло подаётся в более чем три тысячи зданий", — отметил Бирюков.

Он напомнил, что основные работы по подключению городских объектов к отоплению начнутся уже завтра, 18 сентября. Однако процесс подачи тепла может занять до пяти дней, предупредил Бирюков. В рамках отопительного сезона была проведена подготовка более 74 тысяч столичных объектов, в том числе около 34 тысяч жилых домов.

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Ранее Лайф сообщал, что в Москве и области 18 сентября объявили жёлтый уровень погодной опасности. По данным метеорологов, на территории столичного региона ожидаются дожди, а также порывы ветра до 15 метров в секунду. В некоторых районах прогнозируется туман.

Наталья Исакова
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