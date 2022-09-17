В Москве отопление дали в первые две тысячи многоэтажек

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил о старте отопительного сезона в некоторых многоквартирных домах и социальных объектах. По его словам, тепло уже подано в более чем три тысячи зданий, включая две тысячи жилых многоэтажек.

"Продолжаются мероприятия по включению отопления в социальных объектах: школах, детских садах, спортивных и медицинских учреждениях. В настоящее время тепло подаётся в более чем три тысячи зданий", — отметил Бирюков.

Он напомнил, что основные работы по подключению городских объектов к отоплению начнутся уже завтра, 18 сентября. Однако процесс подачи тепла может занять до пяти дней, предупредил Бирюков. В рамках отопительного сезона была проведена подготовка более 74 тысяч столичных объектов, в том числе около 34 тысяч жилых домов.