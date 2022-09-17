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17 сентября, 17:25

Футболист сборной России Дивеев выбыл на три месяца из-за перелома ноги

Защитник ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Дивеев получил перелом большеберцовой кости. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Дивеев получил травму в сегодняшнем матче девятого тура РПЛ против "Торпедо". Состоявшаяся на столичном стадионе "Лужники" встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу автозаводцев. Дивеев покинул поле из-за травмы на 86-й минуте.

"У Игоря Дивеева диагностирован перелом большеберцовой кости. В течение ближайших дней он будет проходить курс стартовой терапии, за это время будет определена окончательная тактика лечения. Ориентировочный срок лечения составит не менее трёх месяцев", говорится в сообщении пресс-службы.

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Ранее Лайф сообщал, что ближайшую товарищескую встречу сборная России проведёт 24 сентября в Бишкеке против команды Киргизии. Перед игрой наставник нашей команды Валерий Карпин вызвал Дивеева на сбор. С 19 по 22 сентября игроки будут тренироваться на базе в Новогорске, после чего вылетят в Бишкек.

В ноябре сборная России планирует провести ещё две встречи: дома, с Боснией и Герцеговиной, и на выезде, против команды Ирана. Добавим, что матч с Киргизией станет для команды Валерия Карпина первым в этом году.

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ПФК ЦСКА

Роман Фейгин

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