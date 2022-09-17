В НАТО заявили, что претворяют в жизнь планы, которые обсуждались ещё давно

Текущее наращивание присутствия сил НАТО у границ России обсуждалось ещё несколько лет назад. В этом признался глава Военного комитета Североатлантического альянса голландский адмирал Роб Бауэр в ходе пресс-конференции в Таллине по итогам встречи начальников генеральных штабов организации.

"Мы обсудили самую обширную перестройку наших военных структур с 1949 года (год, когда было создано НАТО. — Прим. Лайфа). Планирование этого началось несколько лет назад, сейчас мы претворяем эти планы в жизнь", — сказал он.