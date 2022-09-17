В НАТО заявили, что претворяют в жизнь планы, которые обсуждались ещё давно
В НАТО заявили, что обсуждали наращивание присутствия у границ РФ ещё несколько лет назад
Текущее наращивание присутствия сил НАТО у границ России обсуждалось ещё несколько лет назад. В этом признался глава Военного комитета Североатлантического альянса голландский адмирал Роб Бауэр в ходе пресс-конференции в Таллине по итогам встречи начальников генеральных штабов организации.
"Мы обсудили самую обширную перестройку наших военных структур с 1949 года (год, когда было создано НАТО. — Прим. Лайфа). Планирование этого началось несколько лет назад, сейчас мы претворяем эти планы в жизнь", — сказал он.
Отметим, что в данном случае речь идёт о распространении боевых групп бригадного уровня в государствах, которые граничат с РФ. Эти формирования будут подготовлены для преобразования в более крупные при необходимости.
Ранее Лайф писал, что доцент Принстонского университета Алекс Глейзер спрогнозировал невообразимые последствия ядерной войны с Россией. Так, по его мнению, за несколько часов погибнут десятки миллионов человек.
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