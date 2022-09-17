В Сенате США осознали, что ввязались в войну, в которой им не видать победы

Война президента США Джо Байдена с американским энергетическим сектором подрывает безопасность страны, постепенно усугубляя зависимость Вашингтона от Пекина. Соответствующее заявление сделал сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон.

"Мы здесь, в США, воюем против добычи энергоносителей, в то же время становясь зависимыми от китайской энергии", — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Республиканец назвал политику Байдена провальной, так как она приводит к усилению российско-китайского союза и потере европейского энергетического рынка сбыта, что явно не входило в планы Штатов.