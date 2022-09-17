В Сенате США осознали, что ввязались в войну, в которой им не видать победы
Американский сенатор: Провальная политика Байдена сделает США зависимыми от Китая
Война президента США Джо Байдена с американским энергетическим сектором подрывает безопасность страны, постепенно усугубляя зависимость Вашингтона от Пекина. Соответствующее заявление сделал сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон.
"Мы здесь, в США, воюем против добычи энергоносителей, в то же время становясь зависимыми от китайской энергии", — сказал он в эфире телеканала Fox News.
Республиканец назвал политику Байдена провальной, так как она приводит к усилению российско-китайского союза и потере европейского энергетического рынка сбыта, что явно не входило в планы Штатов.
Ранее издание The Washington Post сообщало, что США буквально находятся на пороге гражданской войны, которую будет крайне трудно избежать. В качестве предпосылок для конфликта называлось несколько причин, в том числе рост экстремизма, многочисленные угрозы агентам ФБР, судьям и чиновникам.
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