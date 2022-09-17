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17 сентября, 18:35

Донецк в очередной раз за день подвергся обстрелу ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ обстреливают Ворошиловский и Киевский районы города

Украинские военные обстреливают Ворошиловский и Киевский районы Донецка вечером 17 сентября. Об этом в телеграм-канале заявил мэр города Алексей Кулемзин.

"Поступает информация о том, что в данный момент украинские каратели снова начали обстрел Ворошиловского и Киевского районов. <...> Данные уточняются", — написал он.

Кулемзин добавил, что ВСУ ведут огонь по городу из орудий калибра 155 мм. Мэр Донецка призвал местных жителей не покидать дома и укрытия, так как обстрел продолжается.

Три человека погибли и одиннадцать пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Три человека погибли и одиннадцать пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Ранее Лайф писал, что четыре мирных жителя погибли в ходе обстрела украинскими военными Ворошиловского района Донецка, ещё восемь ранены. Среди последних репортёр венесуэльского телеканала TeleSUR 1954 года рождения.

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Getty Images / Wolfgang Schwan / Anadolu Agency

Никита Осипов

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