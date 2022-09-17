Донецк в очередной раз за день подвергся обстрелу ВСУ

Украинские военные обстреливают Ворошиловский и Киевский районы Донецка вечером 17 сентября. Об этом в телеграм-канале заявил мэр города Алексей Кулемзин.

"Поступает информация о том, что в данный момент украинские каратели снова начали обстрел Ворошиловского и Киевского районов. <...> Данные уточняются", — написал он.

Кулемзин добавил, что ВСУ ведут огонь по городу из орудий калибра 155 мм. Мэр Донецка призвал местных жителей не покидать дома и укрытия, так как обстрел продолжается.