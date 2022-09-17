Азербайджан передал Армении тела 32 погибших военных
Госкомиссия Азербайджана: Баку передал Еревану тела 32 погибших армянских военных
Азербайджан передал Армении тела 32 армянских военных, погибших во время боёв на границе двух стран 12–14 сентября. Об этом сообщила Государственная комиссия Азербайджана по делам пленных, заложников и без вести пропавших.
"На подконтрольных азербайджанской стороне территориях были обнаружены трупы армянских военных. Специалистами военной прокуратуры были проведены необходимые мероприятия и осмотр. 17 сентября тела 32 человек были переданы армянской стороне", — говорится в сообщении.
Напомним, официальный Ереван 13 сентября заявил об ударах Азербайджана по приграничным городам. Ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. После этого в Армению прибыла оперативная группа Объединённого штаба ОДКБ. 14 сентября Азербайджан предложил Армении гуманитарное прекращение огня, в итоге сторонам удалось договориться о перемирии.
ТАСС / Станислав Красильников