МИД Киргизии: В боях участвовали нерегулярные военизированные формирования Таджикистана
В боях на границе Киргизии и Таджикистана со стороны Душанбе участвовали нерегулярные военизированные формирования. Об этом заявил глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев в телефонном разговоре с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем.
"Жээнбек Кулубаев обратил внимание <...>, что кыргызской стороной исключительно в целях самообороны и защиты суверенной территории Кыргызской Республики от очередного неспровоцированного вторжения таджикских Вооружённых сил и нерегулярных военизированных формирований приняты решительные ответные меры", — сообщили в пресс-службе МИД Киргизии.
Как рассказывал Лайф, утром 16 сентября в Киргизии сообщили об обстреле её пограничников со стороны Таджикистана. Атаке подверглось сразу несколько киргизских погранотрядов. Из районов на границе двух стран началась эвакуация мирных жителей. Позднее в ОДКБ призвали прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана. Власти двух стран договорились об этом, однако затем появились сообщения, что вновь была слышна стрельба. Сегодня, 17 сентября, после нескольких обстрелов в Баткенской области Киргизии был введён режим ЧС.
ТАСС / Нозим Каландаров