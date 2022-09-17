МИД Киргизии: В боях участвовали нерегулярные военизированные формирования Таджикистана

В боях на границе Киргизии и Таджикистана со стороны Душанбе участвовали нерегулярные военизированные формирования. Об этом заявил глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев в телефонном разговоре с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем.