В центре Херсона идёт контртеррористическая операция
"Вести Крым": Российские военные проводят контртеррористическую операцию в центре Херсона
Телеканал "Вести Крым" в телеграм-канале опубликовал видео из Херсона. По данным журналистов, в районе железнодорожного вокзала города в настоящее время проходит контртеррористическая операция.
Кадры контртеррористической операции в центре Херсона. Видео © Telegram / "Вести Крым"
"Контртеррористическая операция в самом разгаре в центре Херсона", — прокомментировал звуки выстрелов военный корреспондент Михаил Андроник.
Согласно информации телеканала, российские военные прямо сейчас уничтожают украинских силовиков, которые засели в нежилом здании. Задействована тяжёлая техника — БТР и БМД.
Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы Украины предприняли безуспешную попытку наступления под Херсоном. В результате российские военные уничтожили свыше 120 солдат ВСУ.
Кадр из видео Telegram / "Вести Крым"