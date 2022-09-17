В центре Херсона идёт контртеррористическая операция

Телеканал "Вести Крым" в телеграм-канале опубликовал видео из Херсона. По данным журналистов, в районе железнодорожного вокзала города в настоящее время проходит контртеррористическая операция.

Кадры контртеррористической операции в центре Херсона. Видео © Telegram / "Вести Крым"

"Контртеррористическая операция в самом разгаре в центре Херсона", — прокомментировал звуки выстрелов военный корреспондент Михаил Андроник.

Согласно информации телеканала, российские военные прямо сейчас уничтожают украинских силовиков, которые засели в нежилом здании. Задействована тяжёлая техника — БТР и БМД.