ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 сентября 2022, 18:58
22603

В центре Херсона идёт контртеррористическая операция

"Вести Крым": Российские военные проводят контртеррористическую операцию в центре Херсона

Телеканал "Вести Крым" в телеграм-канале опубликовал видео из Херсона. По данным журналистов, в районе железнодорожного вокзала города в настоящее время проходит контртеррористическая операция.

Кадры контртеррористической операции в центре Херсона. Видео © Telegram / "Вести Крым"

"Контртеррористическая операция в самом разгаре в центре Херсона", — прокомментировал звуки выстрелов военный корреспондент Михаил Андроник.

Согласно информации телеканала, российские военные прямо сейчас уничтожают украинских силовиков, которые засели в нежилом здании. Задействована тяжёлая техника — БТР и БМД.

Количество жертв при ударе ВСУ по центру Херсона увеличилось до четырёх
Количество жертв при ударе ВСУ по центру Херсона увеличилось до четырёх

Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы Украины предприняли безуспешную попытку наступления под Херсоном. В результате российские военные уничтожили свыше 120 солдат ВСУ.

BannerImage

Кадр из видео Telegram / "Вести Крым"

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar