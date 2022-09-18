Россиян стали завлекать в магазины одной хитростью

Россиянам в последнее время стали активно предлагать купить товары в рассрочку по принципу BNPL, что означает покупку с оплатой равными частями в короткий период и без процентов. Таким образом в кризис малый и средний бизнес пытается увеличить объёмы продаж.

"Этот сервис появился в России недавно. При этом на текущий момент количество его клиентов уже превышает 3 миллиона", — рассказал газете "Известия" директор финансовой экосистемы Unicom Дмитрий Африканов.

В Банке России указывают на риски при использовании такого способа оплаты покупок: отсутствие договора потребкредита, что лишает значимых прав и гарантий, и отсутствие данных об этой сделке в бюро кредитных историй. Тем временем популярность такого способа оплаты у россиян растёт. Если в начале года опция рассрочки была внедрена лишь у каждой пятой компании, то сейчас её используют 35% МСП, ещё 20% выбирают BNPL-сервис и способы предоставления рассрочки, 30% рассматривают такую возможность в будущем, пишет издание со ссылкой на данные сервиса предоставления рассрочки.

Там рассказали, что запросы на подключение растут на 50% каждый месяц за последний квартал. Связана такая востребованность с тем, что с начала марта банки ужесточили условия и стали чаще отказывать закредитованным и недисциплинированным заёмщикам. Как прогнозируют эксперты, скоро такая возможность будет и у онлайн-ретейлеров, и у обычных продуктовых магазинов.