Учёный предсказал рост числа смертей от ковида

В России летальность от коронавирусной инфекции может вырасти до 200 человек в сутки, однако затем она пойдёт на спад. Таким прогнозом поделился директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам учёного, за последние полтора месяца смертность от ковида в стране уже выросла в три с половиной раза.

"Она может вырасти до 200 смертей в сутки, потом выйдем на плато", — приводит ТАСС слова Гинцбурга.

Он считает, что также может начаться значительный рост числа заболевших, но академик уверен, что российская система здравоохранения с этим справится.