Учёный предсказал рост числа смертей от ковида
Гинцбург: Летальность от ковида в России может вырасти до 200 случаев в сутки
В России летальность от коронавирусной инфекции может вырасти до 200 человек в сутки, однако затем она пойдёт на спад. Таким прогнозом поделился директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
По словам учёного, за последние полтора месяца смертность от ковида в стране уже выросла в три с половиной раза.
"Она может вырасти до 200 смертей в сутки, потом выйдем на плато", — приводит ТАСС слова Гинцбурга.
Он считает, что также может начаться значительный рост числа заболевших, но академик уверен, что российская система здравоохранения с этим справится.
Ранее Лайф сообщал, что найден простой и дешёвый способ сократить смертность от ковида и тяжесть его течения. Учёные из США выяснили, что такой эффект даёт промывание носа физраствором.
Агентство "Москва" / Кирилл Зыков