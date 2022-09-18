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17 сентября, 21:16

Учёный предсказал рост числа смертей от ковида

Гинцбург: Летальность от ковида в России может вырасти до 200 случаев в сутки

В России летальность от коронавирусной инфекции может вырасти до 200 человек в сутки, однако затем она пойдёт на спад. Таким прогнозом поделился директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам учёного, за последние полтора месяца смертность от ковида в стране уже выросла в три с половиной раза.

"Она может вырасти до 200 смертей в сутки, потом выйдем на плато", — приводит ТАСС слова Гинцбурга.

Он считает, что также может начаться значительный рост числа заболевших, но академик уверен, что российская система здравоохранения с этим справится.

Гинцбург назвал регион, где может появиться самый заразный коронавирус

Гинцбург назвал регион, где может появиться самый заразный коронавирус

Ранее Лайф сообщал, что найден простой и дешёвый способ сократить смертность от ковида и тяжесть его течения. Учёные из США выяснили, что такой эффект даёт промывание носа физраствором.

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Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Андрей Григорьев

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