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17 сентября, 20:34

"Не хотим войны": Французы вышли на митинг против НАТО

Протестующие в Париже потребовали отставки Макрона и выхода Франции из НАТО

В Париже прошла манифестация против членства Франции в НАТО и ограничений на потребление энергии. В акции протеста приняли участие сотни человек. Они скандировали антинатовские лозунги и требовали отставки президента Франции Эмманюэля Макрона. Процессия прошла по центральным улицам французской столицы, в том числе мимо Лувра.

"Макрон, мы не хотим войны!", "Нет войне, нет квотам, нет социальным кредитам!" скандировали участники акции протеста.

Организатором акции выступил глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. В соцсетях он выразил мнение, что "Запад под руководством США хочет развязать мировую войну", и указал на то, что последствия предпринимаемых НАТО действий отразятся непосредственно на его стране.

"Много людей пришли на манифестацию за отставку Макрона, мир, Фрекзит (выход Франции из ЕС. — Прим. Лайфа), выход из НАТО, за отказ от квот [на энергию] и против санкций", — написал Филиппо в "Твиттере".

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Ранее Лайф писал, что Лувр и Версаль сократят период вечерней подсветки из-за принимаемых государством мер по экономии энергии перед зимой. По словам министра культуры страны Абдул-Малак, это будет столь же символичный жест, как и решение о раннем отключении подсветки Эйфелевой башни.

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© YouTube-канал / Quotes around the World

Арина Родионова

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