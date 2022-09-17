"Не хотим войны": Французы вышли на митинг против НАТО

В Париже прошла манифестация против членства Франции в НАТО и ограничений на потребление энергии. В акции протеста приняли участие сотни человек. Они скандировали антинатовские лозунги и требовали отставки президента Франции Эмманюэля Макрона. Процессия прошла по центральным улицам французской столицы, в том числе мимо Лувра.

"Макрон, мы не хотим войны!", "Нет войне, нет квотам, нет социальным кредитам!" — скандировали участники акции протеста.

Организатором акции выступил глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. В соцсетях он выразил мнение, что "Запад под руководством США хочет развязать мировую войну", и указал на то, что последствия предпринимаемых НАТО действий отразятся непосредственно на его стране.

"Много людей пришли на манифестацию за отставку Макрона, мир, Фрекзит (выход Франции из ЕС. — Прим. Лайфа), выход из НАТО, за отказ от квот [на энергию] и против санкций", — написал Филиппо в "Твиттере".