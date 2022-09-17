Под Саратовом на Волге катер протаранил лодку, два человека погибли

В Саратовской области на Волге два человека стали жертвами аварии, там катер столкнулся с надувной резиновой лодкой. О случившемся рассказал глава местного Минздрава. По его словам, столкновение произошло в 22:30 (21:30 мск) в Воскресенском районе у села Чардым.

"На реке Волге произошло столкновение катера с надувной резиновой лодкой, в результате пострадало два человека, в том числе два человека погибли, все взрослые", — говорится в телеграм-канале регионального министра.

Оба пострадавших получили травмы, несовместимые с жизнью. Они скончались до приезда бригады скорой помощи.