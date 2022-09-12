В Приморье трагически погиб топ-менеджер Корпорации развития ДВ и Арктики Иван Печорин

Во Владивостоке утонул управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) по авиационной деятельности Иван Печорин. Сообщение о трагическом инциденте опубликовано на официальном сайте корпорации.

"Гибель Ивана — невосполнимая утрата для друзей и коллег, большая потеря для корпорации. Приносим искренние соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

Как сообщает сайт kp.ru со ссылкой на администрацию Владивостока, Печорин выпал на ходу с катера в районе мыса Игнатьева на Русском острове. Спасатели вели поиски мужчины в течение двух суток. 12 сентября тело Печорина было найдено в районе посёлка Береговое на противоположной стороне Амурского залива.