В Приморье трагически погиб топ-менеджер Корпорации развития ДВ и Арктики Иван Печорин
Иван Печорин. Обложка © Пресс-служба КРДВ
Во Владивостоке утонул управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) по авиационной деятельности Иван Печорин. Сообщение о трагическом инциденте опубликовано на официальном сайте корпорации.
"Гибель Ивана — невосполнимая утрата для друзей и коллег, большая потеря для корпорации. Приносим искренние соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.
Как сообщает сайт kp.ru со ссылкой на администрацию Владивостока, Печорин выпал на ходу с катера в районе мыса Игнатьева на Русском острове. Спасатели вели поиски мужчины в течение двух суток. 12 сентября тело Печорина было найдено в районе посёлка Береговое на противоположной стороне Амурского залива.
Иван Печорин занимался развитием авиации на Дальнем Востоке. В частности, на недавно прошедшем Восточном экономическом форуме (ВЭФ) он поднимал тему о расширении пассажирских вертолётных перевозок в регионе. Стоит отметить, что это уже второй топ-менеджер госкорпорации, который умер в этом году. Как уже рассказывал Лайф, в феврале от инсульта скончался гендиректор корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов.