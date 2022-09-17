Пушилин рассказал, где сейчас ситуация на поле боя самая сложная

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, как обстоит ситуация на поле боя в Донбассе. По его словам, самым сложным остаётся направление на Красный Лиман. ВСУ минимизировали работу диверсионно-разведывательных групп в районе этого населённого пункта, а также расположенного рядом с ним посёлка Ямполь. Вместо этого они перешли к артиллерийскому обстрелу.

"Самым сложным участком остаётся Краснолиманское направление, Красный Лиман, Ямполь", — сказал глава ДНР.

Он добавил, что в Яровой положение дел непростое. Вооружённые силы Украины ещё оттуда не выбиты.

"Что касается Яровой, ситуация тоже непростая. Противник из Яровой пока ещё на данный момент, на данный вечер не выбит", — сказал глава ДНР в видеообращении в его телеграм-канале.

По словам Пушилина, вместе с тем ВСУ не контролируют полностью село Диброва и посёлок Щурово у Красного Лимана. Там идут серьёзные бои.