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Опубликовано 17 сентября 2022, 20:15
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Пушилин рассказал, где сейчас ситуация на поле боя самая сложная

Пушилин: Самым сложным участком остаётся Краснолиманское направление

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, как обстоит ситуация на поле боя в Донбассе. По его словам, самым сложным остаётся направление на Красный Лиман. ВСУ минимизировали работу диверсионно-разведывательных групп в районе этого населённого пункта, а также расположенного рядом с ним посёлка Ямполь. Вместо этого они перешли к артиллерийскому обстрелу.

"Самым сложным участком остаётся Краснолиманское направление, Красный Лиман, Ямполь", — сказал глава ДНР.

Он добавил, что в Яровой положение дел непростое. Вооружённые силы Украины ещё оттуда не выбиты.

"Что касается Яровой, ситуация тоже непростая. Противник из Яровой пока ещё на данный момент, на данный вечер не выбит", — сказал глава ДНР в видеообращении в его телеграм-канале.

По словам Пушилина, вместе с тем ВСУ не контролируют полностью село Диброва и посёлок Щурово у Красного Лимана. Там идут серьёзные бои.

"Что касается Дибровы, Щурова, противник сегодня расписался, что данные пункты находятся полностью под их контролем, это не так", — заверил Пушилин.

Как рассказывал Лайф, 13 сентября Пушилин сообщил о попытках Киева забросить диверсионные группы ВСУ в Красный Лиман. Через день была попытка очередного штурма.

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ТАСС / Владимир Гердо

Андрей Григорьев
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