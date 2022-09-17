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Регион
Опубликовано 17 сентября 2022, 19:46
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Власти Херсона рассказали о ситуации в области после ликвидации диверсантов

Власти Херсонской области: Территория региона полностью контролируется Армией России

Территория как Херсона, так и Херсонской области полностью контролируется Вооружёнными силами и правоохранительными органами России. Об этом заявили в администрации региона, комментируя сообщения о ликвидации в областном центре вооружённой диверсионной группы.

"Территория г. Херсона и области полностью контролируется Вооружёнными силами и правоохранительными органами Российской Федерации", — говорится в телеграм-канале администрации.

Там подтвердили информацию о том, что в центре Херсона был бой между российскими военными, которые патрулировали город, и "неустановленной группой лиц". Последняя была уничтожена.

"По информации правоохранительных органов, жертв среди военнослужащих и мирных жителей нет. Существенного материального ущерба городу и его жителям не зафиксировано", — добавили в администрации и призвали всех доверять только официальной информации.

Как рассказывал Лайф, сегодня вечером в центре Херсона была открыта стрельба из автоматов. Затем выяснилось, что там идёт контртеррористическая операция. Вскоре появились сообщения, что некая вооружённая группа ликвидирована.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Андрей Григорьев
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