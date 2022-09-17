Власти Херсона рассказали о ситуации в области после ликвидации диверсантов

Территория как Херсона, так и Херсонской области полностью контролируется Вооружёнными силами и правоохранительными органами России. Об этом заявили в администрации региона, комментируя сообщения о ликвидации в областном центре вооружённой диверсионной группы.

"Территория г. Херсона и области полностью контролируется Вооружёнными силами и правоохранительными органами Российской Федерации", — говорится в телеграм-канале администрации.

Там подтвердили информацию о том, что в центре Херсона был бой между российскими военными, которые патрулировали город, и "неустановленной группой лиц". Последняя была уничтожена.