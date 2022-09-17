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17 сентября, 19:20

Сирия отбилась от ракет Израиля при помощи российских комплексов ПВО

МО РФ: Сирия отразила ночную атаку Израиля с помощью российских ЗРК

Вооружённые силы Сирийской Арабской Республики (САР) отразили ночную атаку истребителей ВВС Израиля в провинции Дамаск при помощи российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Панцирь-С1" и "Бук-М2Э". Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

"Дежурными силами ПВО Вооружённых сил САР из комплексов российского производства "Панцирь-С1" и "Бук-М2Э" уничтожены две ракеты и шесть управляемых авиационных бомб", — сказал Егоров.

Он уточнил, что удар по провинции Дамаск был нанесён 17 сентября с 00:45 до 00:55 четырьмя тактическими истребителями F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот. Они выпустили четыре крылатые ракеты и десять управляемых авиационных бомб.

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Лайф писал, что пять человек погибли при ударе по окрестностям аэропорта Дамаска этой ночью. Израиль периодически атакует различные объекты на территории Сирии.

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Wikipedia / User:UMKH77R

Арина Родионова

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