Чиновник НАТО появился на публике в русофобских носках

На конференцию в Варшаве высокопоставленный натовский чиновник явился в носках с оскорбительной для россиян надписью. Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО (StratCom) в Риге Янис Сартс надел на публичную встречу носки украинского производства с русофобским лозунгом "Топчу русню".

Носки с надписью "Топчу русню", которые надел Сартс. Фото © Twitter / DodoSocks

Фотографии были опубликованы в официальном твиттере польского ведомства, так как на церемонии присутствовал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Затем этим "похвастал" аккаунт украинского производителя одежды. Там решили сделать на этом случае деньги, использовав его в качестве бесплатной рекламы. А в комментариях факт подтвердил и сам Сартс. Многие украинские пользователи "Твиттера" похвалили чиновника НАТО за такую выходку.